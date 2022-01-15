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Здравоохранение 15.01.2022 14:46

В Азербайджане вдвое выросла суточная смертность от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 710 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 624 тыс. 918, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 653 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек (накануне - 7). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 510 человек.

От COVID-19 вылечились 608 тыс. 145 человек. (+ 260 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 263 человека.

За сутки медики провели 10 150 тестов на коронавирус против 8 275 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 997 тыс. 160 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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