В Азербайджане вдвое выросла суточная смертность от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 710 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 624 тыс. 918, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 653 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек (накануне - 7). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 510 человек.
От COVID-19 вылечились 608 тыс. 145 человек. (+ 260 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 263 человека.
За сутки медики провели 10 150 тестов на коронавирус против 8 275 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 997 тыс. 160 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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