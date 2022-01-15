В Азербайджане вдвое выросла суточная смертность от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 710 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 624 тыс. 918, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 653 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек (накануне - 7). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 510 человек.

От COVID-19 вылечились 608 тыс. 145 человек. (+ 260 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 263 человека.

За сутки медики провели 10 150 тестов на коронавирус против 8 275 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 997 тыс. 160 тестов на COVID-19.

Р.Керимов