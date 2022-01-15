Самолет из Петербурга сел в Самаре после анонимной угрозы взрыва

В аэропорту Самары приземлился авиалайнер из Санкт-Петербурга после анонимного сообщения о бомбе на борту.

Boeing 737 Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, сел в самарском аэропорту «Курумоч», сообщается на табло аэропорта.

В пресс-службе аэропорта «Интерфаксу» сообщили, что в аэропорту проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности.

Ранее неизвестный сообщил, что на борту самолета Boeing 737, выполняющего рейс из Санкт-Петербурга в Самару, якобы заложено взрывное устройство.