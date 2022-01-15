Полмиллиона французов могут остаться без санитарных пропусков из-за не сделанной вовремя бустерной прививки

Санитарные пропуска 560 тыс. французов могут быть дезактивированы в субботу из-за не сделанной своевременно третьей, бустерной, прививки против COVID-19, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на генеральную дирекцию здравоохранения.
Предельный срок, установленный во Франции для третьей дозы вакцины против коронавируса, составляет 7 месяцев. Но бустерную прививку можно сделать уже через три месяца после базовой вакцинации используемыми в стране вакцинами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).
По подсчетам генеральной дирекции здравоохранения, на 13 января 15,3 млн человек уже получили усиливающую прививку, в то время как контрольный срок такой инъекции истекает для примерно 15,9 млн совершеннолетних обладателей пропусков, которые были обязаны ее сделать.
Как ожидается, в начале следующей недели санитарные пропуска во Франции будут заменены на вакцинные по новому закону, который прошел первое чтение во французском парламенте. Предусматривающие более строгие правила вакцинные пропуска будет необходимо предъявлять для посещения любых мероприятий со значительным скоплением людей и на общественном межрегиональном транспорте.
В то же время во Франции продолжаются массовые протесты против введения таких разрешительных документов. Телеканал BFMTV сообщил, что в субботу, по данным полиции, в стране пройдут манифестации с участием 85-120 тыс. человек, в том числе в Париже выйдут на улицы 9-14 тыс.
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