Российский теннисист Карацев выиграл турнир в Сиднее, победив в финале британца Маррея

Россиянин Аслан Карацев стал победителем теннисного турнира в австралийском Сиднее.

В финале соревнования он нанес поражение британцу Энди Маррею - 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карацев занимает 20-е место, а в Сиднее был заявлен в качестве первой ракетки соревнования. Что касается Маррея, в настоящий момент двукратный олимпийский чемпион, трехкратный победитель турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира в рейтинге ATP занимает 135-е место.

На турнире в Сиднее Карацев был освобожден от участия в первом круге, во втором он одолел серба Миомира Кецмановича - 7:5, 6:4. В четвертьфинале россиянин выиграл у Лоренцо Сонего из Италии - 6:2, 3:6, 6:2. В полуфинале Карацев взял верх над британцем Дэниэлом Эвансем - 6:3, 6:7 (13:15), 6:3.

Турнир в Сиднее стал третьим, выигранным Карацевым в его карьере. Предыдущие два датированы 2021 годом, это были турнир Dubai Duty Free Tennis Champiosnhips в Дубае и Кубок Кремля в Москве.