Число задержанных предполагаемых хакеров группы REvil увеличилось до 8, МВД РФ требует их ареста - суд

Тверской суд Москвы рассмотрит в субботу еще четыре ходатайства следствия об аресте задержанных по запросу властей США хакеров группировки REvil, подозреваемых в незаконном обороте средств платежей.
«В Тверской суд Москвы суд поступили ходатайства Следственного департамента МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Пузыревского Д. Д., Коротаева Д. В. и Малоземова А.В», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ксения Розина.
Таким образом, число задержанных хакеров, о которых известно в настоящее время, достигло восьми человек
Ранее в субботу суд отправил в СИЗО двоих предполагаемых хакеров группы REvil - Михаила Головчука и Руслана Хансвярова на два месяца. Также в ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении Артема Заеца.
Также Тверской суд Москвы уже отправил в СИЗО двоих предполагаемых участников хакерской группы REvil - Романа Муромского и Андрея Бессонова до 13 марта.
Уголовное дело было возбуждено Следственным Департаментом МВД РФ 30 декабря 2021 года. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта.
ФСБ РФ в пятницу сообщила о задержании ряда участников группировки REvil по запросу США. Их имена спецслужба не назвала.
В домах 14 членов организованного преступного сообщества были изъяты свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов США, 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.
Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Санкция по данной статье предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
«В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы», - подчеркнули в ФСБ.
В июле 2021 года базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya, которая занимается удаленным контролем за программами своих клиентов - поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывали связи с РФ.
В ноябре 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но $6,1 млн из них Вашингтону удалось вернуть.
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