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СНГ 15.01.2022 17:24

В РПЦ рекомендуют не совершать в этом году крещенских купаний

В Русской православной церкви призвали с осторожностью отнестись к идее окунания в прорубь в этом году, помня о неблагополучной эпидемической ситуации, и посоветовали вообще не совершать в этот раз крещенских купаний.

«Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, стоит ли, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей - они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Архиерей напомнил, что «вирус никуда от нас не ушел» и что врачи предупреждают о вспышке «омикрона» уже в феврале.

По мнению митрополита, лучше посвятить время, оставшееся до обещанной вспышки коронавируса, тому, чтобы повысить свой иммунитет, сделать прививку.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕЩЕНИЕ, КОРОНАВИРУС, КУПАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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