Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в педофилии

Савеловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест 64-летнего гражданина США Дэвида Барнса, задержанного после заявления его бывшей супруги о сексуальном насилии над их детьми.
«Постановлением суда в отношении Барнса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 13 марта 2022 года», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Мария Михайлова в субботу.
По данным суда, Барнсу предъявлено обвинение в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Как сообщил накануне «Интерфаксу» осведомленный источник, основанием для задержания Барнса стало обращение бывшей жены задержанного - сотрудницы одной из нефтяных компаний, заявившей, что с 2014 по 2018 годы супруг в городах Хьюстон и Те-Вудленс он подвергал сексуальному насилию гостивших у него их несовершеннолетних сыновей 2010 и 2014 годов рождения.
По данным источника, Барнс не имеет регистрации на территории РФ и проживает в съемной квартире на улице Авиаконструктора Сухого в Москве.
Официальными комментариями следствия и защиты Барнса по ситуации «Интерфакс» в настоящее время не располагает.
Баку приветствует нормализацию отношений между Турцией и Арменией - МИД Азербайджана
Президент Азербайджана принял исполнительного директора Американского еврейского комитета
Зеленский прокомментировал договоренности, достигнутые с Алиевым
Новак: РФ может увеличить поставки газа в Европу, но нужны четкие сигналы от потребителей, инвестцикл - длительный
Баку и Анкара в 2022г учредят форум цифровой трансформации
Sakhalin Energy отгрузила партию СПГ в Японию в условиях метели
Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа»
Российский теннисист Карацев выиграл турнир в Сиднее, победив в финале британца Маррея
В Азербайджане вдвое выросла суточная смертность от COVID-19
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджанских журналистов наградили в Русском доме в Баку
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров