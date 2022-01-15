Нерасширение НАТО и неразмещение ударных вооружений близ границ РФ остаются приоритетом для Москвы - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы международным делам Леонид Слуцкий заявил о стремлении России вести с Западом предметный диалог по вопросам безопасности и предостерег от его подмены имитацией.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и НАТО «готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога».
«Красивые слова. Однако не могу здесь не процитировать высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о существующих на Западе планах «замотать» переговорный процесс. Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию», - написал Слуцкий по этому поводу в своем телеграмм-канале в субботу.
Но прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов, напомнил он.
«При этом вопросы гарантий нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российских границ остаются абсолютным императивом. И, как опять же отметил глава российского МИД, бесконечно ждать каких-то обещаний мы не будем», - отметил глава комитета.
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