Нерасширение НАТО и неразмещение ударных вооружений близ границ РФ остаются приоритетом для Москвы - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы международным делам Леонид Слуцкий заявил о стремлении России вести с Западом предметный диалог по вопросам безопасности и предостерег от его подмены имитацией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и НАТО «готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога».

«Красивые слова. Однако не могу здесь не процитировать высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о существующих на Западе планах «замотать» переговорный процесс. Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию», - написал Слуцкий по этому поводу в своем телеграмм-канале в субботу.

Но прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов, напомнил он.

«При этом вопросы гарантий нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российских границ остаются абсолютным императивом. И, как опять же отметил глава российского МИД, бесконечно ждать каких-то обещаний мы не будем», - отметил глава комитета.