В Минздраве Австралии считают, что Джоковичу можно принять участие в турнире Australia Open

Министерство здравоохранения Австралии утверждает, что сербский теннисист Новак Джокович, не сделавший прививку от COVID-19, не представляет опасности для страны, сообщает в субботу сербская телерадиокомпания РТС.

«Основываясь на ранее предоставленных данных, мы можем подтвердить, что Новак Джокович переболел коронавирусом, и, хотя он невакцинирован, это означает, что он защищен от COVID-19 на ближайшие несколько месяцев», - цитирует РТС выдержки из документов, переданных Минздравом Австралии в федеральный суд.

Федеральный суд в воскресенье утром должен вынести заключение о том, сможет ли Джокович принять участие в турнире Australian Open, который начинается 17 января.

Между тем, австралийский теннисист Ник Кирьос, комментируя сложившуюся ситуацию заявил: «Мы (Австралия - ИФ) обращаемся с ним, как с оружием массового уничтожения, а он лишь хочет играть в теннис».

«Если не одно, так другое. Это сумасшествие, мне жаль Новака. Достаточно давления в связи с тем, что он может выиграть турнир, вдобавок ему еще приходится иметь дело со СМИ, и пытаться подготовиться к турниру. Наше (австралийских властей - ИФ) отношение к этому - это действительно позор», - цитирует РТС слова Кирьоса.

Японская теннисистка Наоми Осака в свою очередь сообщила, что ее огорчает вся ситуация в целом: «Честно, я думаю, что мое мнение неважно - я видела людей, которые занимали и одну, и другую стороны, и это порождает лишь дальнейшие споры. Я полагаю, что вся эта ситуация неудачна».

«Он (Джокович - ИФ) - выдающийся игрок, но решение зависит не от нас, а от властей Австралии. Я знаю, каково это - находиться в ситуации, когда о тебе постоянно говорят, когда ты видишь комментарии других игроков. Это не самое лучшее чувство, но ты пытаешься держать форму», - добавила она.

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук накануне принял решение о повторном аннулировании визы Джоковича после того, как ранее спортсмен выиграл дело в суде против отмены визы в первый раз.

«Принимая это решение, я учел данные министерства внутренних дел, австралийской пограничной службы и самого Джоковича», - привела австралийская телерадиокомпания ABC слова Хоука.

Хоук заявил, что обосновал отмену визы заботой об общественном здравоохранении. «Правительство (премьер-министра Австралии - ИФ) Моррисона строго привержено защите границ Австралии, в частности и в отношении коронавируса», - отметил он.

Юристы теннисиста в свою очередь заявили о намерении обжаловать решение министра, чтобы спортсмен смог остаться и принять участие в турнире Australian Open.

В среду Джокович признал факт наличия недостоверной информации в документах при въезде в Австралию. По его словам, ошибку при заполнении документов, касающихся недавних поездок Джоковича, допустил его агент. В частности, он оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации.

5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, однако в аэропорту не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Основанием для этого было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала Пограничная служба Австралии. Его отправили в иммиграционный изолятор.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.