Предполагаемый хакер REvil не признает вину, защита обжалует арест

Адвокат первого арестованного предполагаемого хакера группировки REvil - Романа Муромского, задержанного по запросу властей США, заявил, что его подзащитный отрицает причастность к группе и не признает вину.

«Буду обжаловать - я всегда так делаю. Вину не признает. Никакого отношения к хакерам он не имеет», - заявил «Интерфаксу» адвокат Юрис Королев в субботу.

Это первый комментарий защиты по этому делу. Позиция остальных фигурантов «Интерфаксу» пока неизвестна.

Как сообщалось, Тверской суд Москвы накануне заключил под стражу первых двоих предполагаемых участников группы REvil - Романа Муромского и Андрея Бессонова.

В настоящий момент суд продолжает рассматривать ходатайства об аресте других участников группы. Ранее в субботу сообщалось, что МВД просит арестовать еще шестерых: Артема Заеца, Даниила Пузыревского, Алексея Малоземова, Дмитрия Коротаева, Руслана Хансвярова и Михаила Головчука.

Таким образом, известно уже о задержании восьми предполагаемых хакеров.

В пятницу ФСБ РФ сообщила о задержании ряда участников группировки REvil по запросу США. Их имена спецслужба не назвала. Обыски прошли в домах 14 участников группы, у них были изъяты крупные суммы в рублях и валюте.

Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (187 УК РФ) было возбуждено Следственным Департаментом МВД РФ 30 декабря 2021 года. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта. Хакерам может грозить до семи лет лишения свободы по этой статье.

О результатах операции РФ проинформировала США.

Американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации сообщают, что администрация США приветствует задержание в России хакеров из группировки REvil и рассчитывает, что они предстанут перед судом.

В июле 2021 года базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya, которая занимается удаленным контролем за программами своих клиентов - поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывали связи с РФ.

В ноябре 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но $6,1 млн из них Вашингтону удалось вернуть.