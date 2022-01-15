В беспорядках в Казахстане пострадало более 4,5 тыс. человек - Генпрокуратура

В Казахстане в результате массовых беспорядков установлено 4578 пострадавших, большинство из них ранены, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев. «На сегодня установлено 4578 потерпевших, из них 4353 - ранено, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств», - сказал Шалабаев в ходе специального обращения в субботу.

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