Более 540 уголовных дел заведены в Казахстане по фактам беспорядков, в том числе за терроризм и убийства

Более 540 уголовных дел возбуждены в Казахстане после массовых беспорядков, в том числе по актам терроризма и убийствам, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев.

«На сегодня следственно-оперативной группой расследуется 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам», - сказал Шалабаев в ходе специального обращения в субботу.