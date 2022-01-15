Баку приветствует нормализацию отношений между Турцией и Арменией - МИД Азербайджана

Официальный Баку приветствует старт турецко-армянских контактов с целью нормализации отношений между странами, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Он отметил, что альтернативы выполнению совместных заявлений, принятых по итогам Второй Карабахской войны, и соглашений, отраженных в этих заявлениях, нет.

«Сегодня регион должен развиваться в направлении мира и стабильности. Единственный способ, который служит этим целям, - нормализация отношений между странами региона, отказ от вражды, укрепление доверия между странами, развитие экономических связей, открытие коммуникаций и формирование среды сотрудничества между государствами. Поэтому мы приветствуем и поддерживаем начало турецко-армянских контактов, инициатором которых является Турция. Верим, что нормализация турецко-армянских отношений также обусловливает нормализацию азербайджано-армянских отношений», - приводят слова Халафова азербайджанские СМИ.

«В первую очередь это отвечает интересам армянского народа, а затем уже и других стран и народов региона. Поэтому эти процессы необходимо продолжать, и, естественно, мы поддерживаем их. Для укрепления доверия должны быть открыты коммуникации между странами, восстановлены, нормализованы связи. Однозначно необходим отказ от враждебных настроений, враждебной идеологии. Если Армения хочет выйти из сегодняшнего тяжелого социального, экономического, политического кризиса, то, естественно, она должна изменить свою политику в регионе, продемонстрировать благие намерения, пойти на нормализацию отношений, отказаться от вражды, завоевать доверие стран. Для восстановления доверия страны должны признавать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга. Если всего этого не произойдет, то, конечно, продвинуть этот процесс вперед будет сложно», - отметил Халафов.

Дипломат выразил надежду на то, что начало турецко-армянского диалога ускорит процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и выполнение обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления.

Накануне в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений между двумя странами.

Р.Керимов