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СНГ 15.01.2022 20:00

Почти 450 человек арестованы после событий в Казахстане - прокуратура

Более 540 уголовных дел возбуждены в Казахстане после массовых беспорядков, в том числе по актам терроризма и убийствам, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев.

По его данным, водворены в изоляторы временного содержания 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 - с санкции суда взяты под стражу.

«После проверки документа и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождено порядка 100 человек. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», - добавил Шалабаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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