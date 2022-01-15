Почти 450 человек арестованы после событий в Казахстане - прокуратура

Более 540 уголовных дел возбуждены в Казахстане после массовых беспорядков, в том числе по актам терроризма и убийствам, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев.

По его данным, водворены в изоляторы временного содержания 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 - с санкции суда взяты под стражу.

«После проверки документа и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождено порядка 100 человек. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», - добавил Шалабаев.