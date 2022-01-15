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СНГ 15.01.2022 20:15

В Ленобласти РФ зенитный ракетный полк ЗВО, оснащённый системой С-400 «Триумф», выполнил электронные пуски ракет

В Ленинградской области РФ зенитный ракетный полк объединения ВВС и ПВО, оснащенный системой С-400 «Триумф», выполнил электронные пуски в рамках проведения тренировки с боевыми расчётами, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В ходе тренировки военнослужащие зенитного ракетного дивизиона осуществили поиск, захват целей на сопровождение, выполнили опознавание их государственной принадлежности, провели электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Программа тренировочного массированного авиационного удара включала аэродинамические и баллистические электронные цели, которые применяются в ходе тактических учений с боевой стрельбой на государственных полигонах страны.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, РАКЕТЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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