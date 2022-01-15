Делегация талибов обсудила в Ашхабаде ход строительства газопровода ТАПИ и реализацию других совместных проектов

Возглавляющий афганскую делегацию глава МИД талибов Амир Хан Моттаки обсудил в Ашхабаде ход реализации проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).
Этот вопрос обсуждался на встрече в субботу с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает сайт МИД Туркменистана.
Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы в области политико-дипломатического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Была отмечена результативность туркмено-афганских переговоров, состоявшихся в ходе нескольких визитов туркменской делегации в Афганистан. В данном контексте стороны подчеркнули значимую роль диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран в развитии межгосударственных отношений.
Также министры отметили совместную работу по строительству железной дороги из Туркменистана в Афганистан. Кроме того, отмечена необходимость дальнейшей активизации туркмено-афганского взаимодействия в сфере обеспечения региональной безопасности.
Как подчеркнул Мередов, Туркменистан заинтересован в политической и экономической стабильности Афганистана, благополучии и единстве афганского народа.
В данной связи туркменская сторона подтвердила, что продолжит оказывать регулярную гуманитарную поддержку афганскому народу, исходя из принципов добрососедства и многовековой дружбы.
По итогам встреч министры иностранных дел Туркменистана и Афганистана выступили с обращением к представителям СМИ. Констатируя позитивный и конструктивный характер нынешнего диалога, главы МИД двух стран резюмировали итоги туркмено-афганских переговоров, нацеленных на расширение многопланового партнерства между Туркменистаном и Афганистаном.
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