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Дальнее зарубежье 15.01.2022 20:30

Делегация талибов обсудила в Ашхабаде ход строительства газопровода ТАПИ и реализацию других совместных проектов

Возглавляющий афганскую делегацию глава МИД талибов Амир Хан Моттаки обсудил в Ашхабаде ход реализации проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Этот вопрос обсуждался на встрече в субботу с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает сайт МИД Туркменистана.

Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы в области политико-дипломатического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Была отмечена результативность туркмено-афганских переговоров, состоявшихся в ходе нескольких визитов туркменской делегации в Афганистан. В данном контексте стороны подчеркнули значимую роль диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран в развитии межгосударственных отношений.

Также министры отметили совместную работу по строительству железной дороги из Туркменистана в Афганистан. Кроме того, отмечена необходимость дальнейшей активизации туркмено-афганского взаимодействия в сфере обеспечения региональной безопасности.

Как подчеркнул Мередов, Туркменистан заинтересован в политической и экономической стабильности Афганистана, благополучии и единстве афганского народа.

В данной связи туркменская сторона подтвердила, что продолжит оказывать регулярную гуманитарную поддержку афганскому народу, исходя из принципов добрососедства и многовековой дружбы.

По итогам встреч министры иностранных дел Туркменистана и Афганистана выступили с обращением к представителям СМИ. Констатируя позитивный и конструктивный характер нынешнего диалога, главы МИД двух стран резюмировали итоги туркмено-афганских переговоров, нацеленных на расширение многопланового партнерства между Туркменистаном и Афганистаном.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, АФГАНИСТАН, ПРОЕКТЫ, ДИАЛОГ


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