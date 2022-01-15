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СНГ 15.01.2022 20:25

За время беспорядков в Казахстане в морги поступили 225 погибших - Генпрокуратура

В Казахстане во время беспорядков в морги поступили 225 погибших, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев.

«За время беспорядков в морги поступили 225 погибших. Среди них есть вооруженные бандиты, которые участвовали в нападении на здания органов правоохранительных органов», - сказал Шалабаев журналистам.

В числе погибших - 19 полицейских и военных, уточнил он.

«Есть и мирные граждане», - добавил он.

В свою очередь, директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова сообщила, что за время беспорядков 175 человек умерли в медицинских организациях.

«Из 225 погибших, озвученных Генпрокуратурой Казахстана, 175 пациентов умерли в медицинских организациях», - сказала Артакшинова на брифинге в субботу.

По ее данным, медики в эти дни провели более 500 сложных хирургических операций.

«С момента введения чрезвычайного положения за медицинской помощью обратились 2 тыс. 677 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью - 1815 человек, за стационарным лечением - 863, выписано 598 пациентов. Продолжают лечение на сегодняшний день 265», - сообщила Артакшинова.

По ее данным, на сегодняшний день в тяжелом состоянии в реанимации находятся 67 человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, ЖЕРТВЫ, ГЕНПРОКУРАТУРА


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