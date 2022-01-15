Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9506 RUR   0.0223 GBR   2.3337 TRY   0.1252

Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 82.12 -0.52 Brent 84.47 -0.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.01.2022 20:45

Миротворческий контингент ОДКБ будет до 19 января выведен с территории Казахстана - генсек

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что до 19 января миротворческий контингент ОДКБ будет выведен с территории Казахстана.

«Практически в течение недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану министерства обороны России до 19 января, включительно, спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации», - заявил Зась в эфире телеканала «Беларусь-1» в субботу.

По его словам, задача вывода войск ОДКБ была поставлена главами государств в совместном решении Совета коллективной безопасности о завершении данной операции.

Генсек ОДКБ отметил, что «у некоторых» были сомнения в том, что войска ОДКБ будут выведены с территории Казахстана, однако организация полностью оправдала свое предназначение, выполнила свою задачу, и военные уже покидают страну.

«Ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, страна возвращается к нормальной жизни», - заявил Зась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ОДКБ, КАЗАХСТАН, СРОКИ


Похожие новости


Лукашенко: мы с Путиным разработали операцию в Казахстане в течение часа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]