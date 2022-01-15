Миротворческий контингент ОДКБ будет до 19 января выведен с территории Казахстана - генсек

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что до 19 января миротворческий контингент ОДКБ будет выведен с территории Казахстана.
«Практически в течение недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану министерства обороны России до 19 января, включительно, спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации», - заявил Зась в эфире телеканала «Беларусь-1» в субботу.
По его словам, задача вывода войск ОДКБ была поставлена главами государств в совместном решении Совета коллективной безопасности о завершении данной операции.
Генсек ОДКБ отметил, что «у некоторых» были сомнения в том, что войска ОДКБ будут выведены с территории Казахстана, однако организация полностью оправдала свое предназначение, выполнила свою задачу, и военные уже покидают страну.
«Ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, страна возвращается к нормальной жизни», - заявил Зась.
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