В Казахстане новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19: более 13,5 тыс. случаев

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 тыс. 523 случая заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.
«Сутками ранее в стране было подтверждено 12 тыс. 381 новый случай. За день до этого - 10 тыс. 418 случаев», - говорится в сообщении.
По данным комиссии, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 млн 46 тыс. 908 случаев COVID-19. От коронавирусной инфекции вылечились 970 тыс. 783 человека, из них 1 тыс. 627 - за последние сутки.
По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 тыс. 077 человек, в том числе пять - за минувшие сутки.
Кроме того, в стране за сутки пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденной ПЦР (КВИ-), заболели 85 человек, умерли двое. Сутками ранее зарегистрировано 42 новых случая пневмонии и два летальных исхода от нее.
По данным Минздрава, всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 84 тыс. 690 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 тыс. 235 человек.
По состоянию на 16 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 67 тыс. 700 заболевших, из них 66 тыс. 048 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 тыс. 652 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 6 тыс. 186 пациентов, на амбулаторном лечении - 61 тыс. 514.
«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 253 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 78, на аппарате ИВЛ - 44», - указывается в сводке Минздрава.
Население Казахстана превышает 19 млн человек.
Баку приветствует нормализацию отношений между Турцией и Арменией - МИД Азербайджана
Президент Азербайджана принял исполнительного директора Американского еврейского комитета
Зеленский прокомментировал договоренности, достигнутые с Алиевым
Талибы и Туркменистан договорились о возобновлении работ по газопроводу ТАПИ в марте
Новак: РФ может увеличить поставки газа в Европу, но нужны четкие сигналы от потребителей, инвестцикл - длительный
Премьер Австралии считает решение суда по Джоковичу защитой границ страны в период пандемии
Джокович намерен подчиниться решению австралийского суда о его депортации
Австралийский суд поддержал решение о повторной отмене визы Джоковича, спортсмену грозит депортация - СМИ
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджанских журналистов наградили в Русском доме в Баку
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров