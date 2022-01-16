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СНГ 16.01.2022 09:45

В Казахстане новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19: более 13,5 тыс. случаев

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 тыс. 523 случая заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

«Сутками ранее в стране было подтверждено 12 тыс. 381 новый случай. За день до этого - 10 тыс. 418 случаев», - говорится в сообщении.

По данным комиссии, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 млн 46 тыс. 908 случаев COVID-19. От коронавирусной инфекции вылечились 970 тыс. 783 человека, из них 1 тыс. 627 - за последние сутки.

По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 тыс. 077 человек, в том числе пять - за минувшие сутки.

Кроме того, в стране за сутки пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденной ПЦР (КВИ-), заболели 85 человек, умерли двое. Сутками ранее зарегистрировано 42 новых случая пневмонии и два летальных исхода от нее.

По данным Минздрава, всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 84 тыс. 690 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 тыс. 235 человек.

По состоянию на 16 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 67 тыс. 700 заболевших, из них 66 тыс. 048 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 тыс. 652 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 6 тыс. 186 пациентов, на амбулаторном лечении - 61 тыс. 514.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 253 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 78, на аппарате ИВЛ - 44», - указывается в сводке Минздрава.

Население Казахстана превышает 19 млн человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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