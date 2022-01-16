Захвативший заложников в синагоге в США ликвидирован - полиция

Подозреваемый в захвате заложников в американском Колливиле (штат Техас) ликвидирован, сообщила журналистам местная полиция.
«Около 9 часов вечера команда по спасению заложников проникла в синагогу, она спасла троих заложников, подозреваемый мертв», - заявил начальник полиции Колливилла Майкл Миллер.
Ранее сообщалось, что один из заложников был отпущен. Изначально в заложниках находились четыре человека, включая раввина.
Власти установили личность подозреваемого в захвате заложников, но в настоящее время не могут раскрыть эту информацию, заявил агент ФБР Мэтт Десарно на пресс-конференции.
Он отметил, что будет проведено дальнейшее расследование контактов и мотивов подозреваемого.
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