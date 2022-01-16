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СНГ 16.01.2022 10:12

В Узбекистане зафиксирован рост заражений COVID-19 за сутки, два человека умерли

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 912 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 205 тыс. 085, сообщает в воскресенье министерство здравоохранения республики.

Накануне сообщалось о 876 выявленных больных за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане за сутки скончались два человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 тыс. 515 человек.

Число выздоровевших после коронавируса составляет 198 тыс. 745 человек (+462 за сутки).

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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