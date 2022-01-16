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СНГ 16.01.2022 10:18

Первый Ил-76 с российскими миротворцами прибыл на подмосковный аэродром «Чкаловский»

Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский», сообщает Минобороны РФ.

«По прибытию всех самолетов на аэродром будет организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ», - говорится в сообщении.

После торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации, информирует ведомство.

Ранее самолеты военно-транспортной авиации доставили российских миротворцев из Казахстана на аэродром «Чкаловский» и на аэродром «Иваново-Северный» (Ивановская область). Стартовавшее в четверг возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана планируется завершить до 19 января.

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Тэги: РОССИЯ, ЧКАЛОВСКИЙ, МИРОТВОРЦЫ, МИНОБОРОНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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