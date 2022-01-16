В китайской столице выявлен первый инфицированный «омикроном»

Первый случай заражения штаммом COVID-19 «омикрон» выявлен в китайской столице, сообщают местные СМИ со ссылками на информацию властей.
«Зараженный живет и работает в северо-западном столичном районе Хайдянь, он в течение последних двух недель не выезжал за пределы Пекина», - говорится в сообщениях СМИ.
В районе мест жительства и работы заболевшего власти проводят массовое тестирование. Ранее «омикрон» был обнаружен в ряде городов страны, включая Шанхай, Сиань, Чжухай, Чжуншань и Тяньцзинь.
СМИ отмечают, что случай заражения выявлен незадолго до открытия в Пекине зимних Олимпийских игр, которые должны пройти 4-20 февраля.
В субботу в материковом Китае было зафиксировано 119 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 65 - внутри страны.
С начала пандемии на материковой части страны зарегистрировано 104 тыс. 864 случая заражения коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 4 636 человек, при этом в течение 2021 и с начала нынешнего года - только один.
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