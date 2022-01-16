Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 326 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 326 млн 183 тыс. 935, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 535 тыс. 492 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся, сообщил университет, сохраняют США, где выявлено 65 млн 445 тыс. 397 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 850 тыс. 60.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, достигло 37 млн 122 тыс. 164, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 486 тыс. 94.
На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где, как сообщил Worldometer, заразились 22 млн 975 тыс. 723 человека, из них скончались 621 тыс. 7.
Портал информирует, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 712,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 614 человек, Индии - 347, Бразилии - 2 тыс. 890.
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