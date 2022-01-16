В попечительский совет фонда «Народу Казахстана» вошли общественные и государственные деятели, меценаты

Общественный фонд «Казакстан халкына» (Народу Казахстана), созданный для оказания благотворительной помощи населению, избрал попечительский совет, сообщил фонд в воскресенье.

«В состав попечительского совета вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества, меценаты и другие авторитетные граждане нашей страны», - отмечается в сообщении.

В составе совета 15 человек. Возглавил его председатель КФ «University Medical Center» Юрий Пя. Членами совета избраны уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, председатель и учредитель ОЮЛ «Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями» Бахыт Байгалиева, руководитель и учредитель РОО «Общественный контроль и мониторинг» Саида Таукелева, директор центра экономического анализа «Ракурс» Ораз Жандосов, депутат мажилиса Ирина Смирнова, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен» Каирбек Сулейменов и другие.

Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления, отвечает за определение основных направлений деятельности Фонда и его задач, утверждает бюджет, осуществляет другие контрольные и организационные функции.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный фонд «Народу Казахстана» на совещании 5 января, когда мирные митинги переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

Фонд будет выполнять задачи по оказанию благотворительной помощи населению по вопросам обеспечения сверх мер господдержки в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта, оказанию помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.

Председателем фонда является Болат Жамишев.