Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9506 RUR   0.0223 GBR   2.3337 TRY   0.1252

Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 82.12 -0.52 Brent 84.47 -0.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.01.2022 10:54

В Японии эвакуировали более чем 200 тыс. человек из-за угрозы цунами

Предписание об эвакуации вынесено для более 200 тысяч человек в восьми префектурах Японии из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай, сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, предупреждение действует для жителей префектур Аомори, Тиба, Токусима, Коти, Иватэ, Мияги, Миядзаки и Кагосима. Всех, кто живет в прибрежных районах, просят укрыться к эвакуационных центрах.

Накануне метеорологическое агентство Японии обнародовало предупреждение об угрозе цунами. Волны высотой до 3 метров были зафиксированы на островах Амами, Токара и на побережье префектуры Иватэ.

Метеорологическое агентство в субботу вечером выпустило предупреждение о вероятности цунами, которое стало следствием изменений атмосферного давления на обширных территориях из-за извержения вулкана близ Тонги.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЯПОНИЯ, ЦУНАМИ


Похожие новости


Ужасы Второй мировой войны не должны повториться - премьер Японии Россия и Япония "активизируют процесс" переговоров по мирному договору

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]