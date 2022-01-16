Еще 10 военных самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана - Минобороны РФ

Еще 10 самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вернулись из Казахстана на родину, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

«10 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что по прибытии всех самолетов на аэродром будет организована встреча миротворцев с участием командования ВДВ.

По окончании мероприятия, личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации, отмечают в ведомстве.

Ранее самолеты военно-транспортной авиации доставили российских миротворцев из Казахстана на аэродром «Чкаловский» и на аэродром «Иваново-Северный» (Ивановская область). Стартовавшее в четверг возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана планируется завершить до 19 января.