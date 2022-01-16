Австралийский суд поддержал решение о повторной отмене визы Джоковича, спортсмену грозит депортация - СМИ

Федеральный суд Австралии в воскресенье поддержал решение австралийского министра миграции Алекса Хоука повторно отменить визу сербского теннисиста Новака Джоковича, ранее не сделавшего прививку от COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP).

До этого министра юристы теннисиста попытались обжаловать решение министра, чтобы спортсмен смог остаться в Австралии и принять участие в турнире Australian Open, который начинается 17 января.

По информации AP, вердикт Федерального суда означает, что Джокович, скорее всего, останется в центре задержания в Мельбурне до того момента, пока его не депортируют из страны. Кроме того, факт депортации обычно включает в себя и последующий трехгодичный запрет на приезд в Австралию.

5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, однако в аэропорту не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Основанием для этого было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала Пограничная служба Австралии. Его отправили в иммиграционный изолятор.

Спортсмен выиграл дело в суде против отмены визы в первый раз.

В среду Джокович признал факт наличия недостоверной информации в документах при въезде в Австралию. По его словам, ошибку при заполнении документов, касающихся недавних поездок Джоковича, допустил его агент. В частности, он оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации.

В минувшую пятницу министр Хоук при повторной отмене визы заявил, что обосновал этот шаг заботой об общественном здравоохранении. «Правительство (премьер-министра Австралии - ИФ) Моррисона строго привержено защите границ Австралии, в частности и в отношении коронавируса», - отметил он.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.