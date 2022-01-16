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СНГ 16.01.2022 11:50

Пять человек погибли в ДТП в России

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в воскресенье утром в городе Печоры Псковской области РФ, погибли пять человек, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительной информации, на Псковском шоссе около 9.00 мск (10.00 по бакинскому времени) произошло лобовое столкновение автомобилей «Ауди» и «Волга». В ДТП погибли четыре человека, в том числе одна женщина, находившиеся в «Ауди», а также водитель «Волги», - отмечается в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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Тэги: РОССИЯ, ПСКОВ, ДТП, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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