В РФ за сутки более 29,2 тыс. новых случаев COVID-19, минимальное с начала июля число скончавшихся - 686 человек, сообщает оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 29 тыс. 230 случаев, умерли за сутки 686 пациентов, это минимальное значение с начала июля, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 230 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 162 (14,2%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба.

В РФ продолжается ежедневный прирост заболевших COVID-19, число новых случаев, выявленных за сутки, на 2 тыс. 051 больше, чем в минувшую субботу, когда сообщалось о 27 тыс. 179 заражениях.

В Москве, как сообщает оперативный штаб, 6 тыс. 480 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге выявлены максимальные за пандемию 3 тыс. 958 заражений, предыдущий максимум - 3 тыс. 771 случай - фиксировался 14 декабря 2020 года. В Московской области поставлено 3 тыс. 147 новых диагнозов.

Несмотря на рост заболеваемости, суточная смертность от коронавируса в РФ продолжается снижаться: за минувшие сутки подтверждено 686 летальных исходов, это соотносится с данными начала июля 2021 года. Больше всего скончавшихся в Москве - 70, в Петербурге - 63, в Подмосковье - 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 803 тыс. 534 случая коронавирусной инфекции, 321 тыс. 320 умерших и 9 млн 858 тыс. 615 выписанных, в том числе 22 тыс. 731 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 371 выздоровевший приходится на Москву.