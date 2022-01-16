В РФ за сутки более 29,2 тыс. новых случаев COVID-19, минимальное с начала июля число скончавшихся - 686 человек, сообщает оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 29 тыс. 230 случаев, умерли за сутки 686 пациентов, это минимальное значение с начала июля, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 230 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 162 (14,2%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба.
В РФ продолжается ежедневный прирост заболевших COVID-19, число новых случаев, выявленных за сутки, на 2 тыс. 051 больше, чем в минувшую субботу, когда сообщалось о 27 тыс. 179 заражениях.
В Москве, как сообщает оперативный штаб, 6 тыс. 480 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге выявлены максимальные за пандемию 3 тыс. 958 заражений, предыдущий максимум - 3 тыс. 771 случай - фиксировался 14 декабря 2020 года. В Московской области поставлено 3 тыс. 147 новых диагнозов.
Несмотря на рост заболеваемости, суточная смертность от коронавируса в РФ продолжается снижаться: за минувшие сутки подтверждено 686 летальных исходов, это соотносится с данными начала июля 2021 года. Больше всего скончавшихся в Москве - 70, в Петербурге - 63, в Подмосковье - 41.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 803 тыс. 534 случая коронавирусной инфекции, 321 тыс. 320 умерших и 9 млн 858 тыс. 615 выписанных, в том числе 22 тыс. 731 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 371 выздоровевший приходится на Москву.
Баку приветствует нормализацию отношений между Турцией и Арменией - МИД Азербайджана
Президент Азербайджана принял исполнительного директора Американского еврейского комитета
Зеленский прокомментировал договоренности, достигнутые с Алиевым
Талибы и Туркменистан договорились о возобновлении работ по газопроводу ТАПИ в марте
Новак: РФ может увеличить поставки газа в Европу, но нужны четкие сигналы от потребителей, инвестцикл - длительный
Премьер Австралии считает решение суда по Джоковичу защитой границ страны в период пандемии
Джокович намерен подчиниться решению австралийского суда о его депортации
Австралийский суд поддержал решение о повторной отмене визы Джоковича, спортсмену грозит депортация - СМИ
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджанских журналистов наградили в Русском доме в Баку
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров