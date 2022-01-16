Джокович намерен подчиниться решению австралийского суда о его депортации

Сербский теннисист Новак Джокович выразил разочарование в связи с решением Федерального суда Австралии поддержать решение министра миграции Алекса Хоука повторно отменить визу спортсмена из-за отсутствия вакцинации против COVID-19.
«Я крайне разочарован постановлением суда отклонить заявление на пересмотр в судебном порядке решения министра аннулировать мою визу, что означает: я не смогу оставаться в Австралии и принять участие в турнире Australian Open», - говорится в заявлении теннисиста, распространенном в воскресенье.
«Я уважаю постановление суда и я буду сотрудничать с властями относительно моей депортации из страны», - продолжил он.
Теннисист пожелал успехов игрокам, болельщикам, волонтерам и другим лицам, принимающим участие в стартующем 17 января турнире Australian Open. Также он поблагодарил родственников, друзей и всех, кто поддерживал его в ситуации вокруг его пребывания в Австралии.
5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, однако в аэропорту не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Основанием для этого было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала Пограничная служба Австралии. Его отправили в иммиграционный изолятор.
Спортсмен выиграл дело в суде против отмены визы в первый раз.
В минувшую среду Джокович признал факт наличия недостоверной информации в документах при въезде в Австралию. По его словам, ошибку при заполнении документов, касающихся недавних поездок Джоковича, допустил его агент. В частности, он оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации.
В пятницу, 14 января, министр Хоук при повторной отмене визы заявил, что обосновал этот шаг заботой об общественном здравоохранении. «Правительство (премьер-министра Австралии - ИФ) Моррисона строго привержено защите границ Австралии, в частности и в отношении коронавируса», - отметил он.
Ранее в воскресенье Федеральный суд Австралии поддержал решение австралийского министра, а также возложил судебные издержки на сторону, представлявшую теннисиста.
Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.
Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.
Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.
Баку приветствует нормализацию отношений между Турцией и Арменией - МИД Азербайджана
Президент Азербайджана принял исполнительного директора Американского еврейского комитета
Зеленский прокомментировал договоренности, достигнутые с Алиевым
Талибы и Туркменистан договорились о возобновлении работ по газопроводу ТАПИ в марте
Новак: РФ может увеличить поставки газа в Европу, но нужны четкие сигналы от потребителей, инвестцикл - длительный
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Минобороны РФ в воскресенье нарастило темпы возвращения самолетов с десантниками из Казахстана
В Казахстане освобожден от должности отказавшийся выйти к протестующим глава администрации Атырау
В РФ за сутки более 29,2 тыс. новых случаев COVID-19, минимальное с начала июля число скончавшихся - 686 человек, сообщает оперштаб
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджанских журналистов наградили в Русском доме в Баку
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров