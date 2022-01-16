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Спорт 16.01.2022 12:30

Джокович намерен подчиниться решению австралийского суда о его депортации

Сербский теннисист Новак Джокович выразил разочарование в связи с решением Федерального суда Австралии поддержать решение министра миграции Алекса Хоука повторно отменить визу спортсмена из-за отсутствия вакцинации против COVID-19.

«Я крайне разочарован постановлением суда отклонить заявление на пересмотр в судебном порядке решения министра аннулировать мою визу, что означает: я не смогу оставаться в Австралии и принять участие в турнире Australian Open», - говорится в заявлении теннисиста, распространенном в воскресенье.

«Я уважаю постановление суда и я буду сотрудничать с властями относительно моей депортации из страны», - продолжил он.

Теннисист пожелал успехов игрокам, болельщикам, волонтерам и другим лицам, принимающим участие в стартующем 17 января турнире Australian Open. Также он поблагодарил родственников, друзей и всех, кто поддерживал его в ситуации вокруг его пребывания в Австралии.

5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, однако в аэропорту не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Основанием для этого было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала Пограничная служба Австралии. Его отправили в иммиграционный изолятор.

Спортсмен выиграл дело в суде против отмены визы в первый раз.

В минувшую среду Джокович признал факт наличия недостоверной информации в документах при въезде в Австралию. По его словам, ошибку при заполнении документов, касающихся недавних поездок Джоковича, допустил его агент. В частности, он оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации.

В пятницу, 14 января, министр Хоук при повторной отмене визы заявил, что обосновал этот шаг заботой об общественном здравоохранении. «Правительство (премьер-министра Австралии - ИФ) Моррисона строго привержено защите границ Австралии, в частности и в отношении коронавируса», - отметил он.

Ранее в воскресенье Федеральный суд Австралии поддержал решение австралийского министра, а также возложил судебные издержки на сторону, представлявшую теннисиста.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, СУД, ДЖОКОВИЧ, РЕАКЦИЯ


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