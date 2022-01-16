В Казахстане освобожден от должности отказавшийся выйти к протестующим глава администрации Атырау

Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима (главы администрации) Атырау (адмцентр Атырауской области), сообщила в воскресенье пресс-служба акима региона.
«Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления. В настоящее время обязанности акима города исполняет заместитель акима города Жумабек Каражанов», - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в воскресенье.
Ранее региональные СМИ сообщали, что во время митинга в Атырау 4 января Уразбаев не вышел к протестующим.
В этой связи в пресс-службе пояснили, что с 30 декабря Уразбаев «находился в ежегодном трудовом отпуске для прохождения лечения». «10 января текущего года отозван на работу. В связи с состоянием здоровья с 11 января Уразбаев находился на лечении», - отметили в пресс-службе.
Уразбаев был назначен акимом Атырау в январе 2020 года. В прежние годы он работал директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), был первым заместителем председателя правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI).
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