Власти Пекина обязали въезжающих в столицу Китая сдавать тест на COVID-19

Власти Пекина потребуют от всех лиц, прибывающих с 22 января в столицу КНР, в течение 72 часов после приезда проходить тест на возможное наличие COVID-19, сообщил в воскресенье телеканал CGTN.
Такие меры должны будут продлиться до конца марта.
При этом ранее, напоминает CGTN, власти запрашивали у приезжих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.
Однако, напоминает телеканал, в Пекине 4 февраля стартуют Зимние Олимпийские игры.
Кроме того в Пекине на этой неделе был выявлен первый случай заражения штаммом COVID-19 «омикрон».
Тем временем, по данным СМИ, в городе Сиань (административный центр провинции Шэньси), где с 22 декабря действовал режим изоляции из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, началось поэтапное снятие ограничений. В определенных зонах города возобновилось производство, а в ряде районов, где эпидемиологическая опасность была признана низкой, частично или полностью отменили ограничения, позволяя жителям на ограниченное время покидать дома для закупок необходимых товаров.
В Китае власти активизировали политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в преддверии Зимних Олимпийских игр, которые пройдут 4-20 февраля.
Всего в Китае за время пандемии коронавируса выявили свыше 103 тыс. заражений COVID-19, более 4,6 тыс. инфицированных скончались.
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