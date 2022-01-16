Украина ожидает от Германии жесткого курса на противодействие российским угрозам - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об ожиданиях сотрудничества с новым федеральным правительством Германии под руководством Олафа Шольца по противодействию угрозам и попыткам запугивания со стороны РФ, а также подчеркнул, что бизнес-интересы не стоят новой кровавой войны в Европе.
В интервью германскому изданию Bild, перевод которого был обнародован пресс-службой МИД Украины в воскресенье, Кулеба, отвечая на вопрос, чего он ожидает от европейских партнеров, особенно Германии и Шольца, сказал: «Мы ожидаем, что новое федеральное правительство вместе с Украиной и нашими партнерами и союзниками возьмет жесткий курс на противодействие российским угрозам и попыткам запугивания».
«Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину (президент РФ Владимир Путин - ИФ) не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе. Я уверен, что наше единство является нашей коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности России и предотвращению нового масштабного кризиса европейской безопасности», - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.
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