Джокович покинул Австралию, вылетел в Дубай - СМИ

Сербский теннисист Новак Джокович, дважды лишенный визы властями Австралии, в воскресенье вечером вылетел из Мельбурна в Дубай рейсом авиакомпании Emirates Airlines, передает агентство Associated Press (AP).

В воскресенье Федеральный суд Австралии поддержал решение австралийского министра по делам иммиграции Алекса Хоука повторно отменить визу Джоковича, ранее не сделавшего прививку от COVID-19.

В свою очередь Федерация тенниса Австралии - организатор турнира Australian Open, в котором Джокович теперь не сможет принять участие - заявила об уважении к такому решению суда. Судебный вердикт также поддержали премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр Хоук. Сам Джокович выразил разочарование в связи с постановлением суда, но обязался следовать ему.

Между тем, президент Сербии Александр Вучич назвал судебные слушания по делу Джоковича «фарсом со множеством лжи».

«Они (австралийские власти - ИФ) думают, что унизили Джоковича своей 10-дневней травлей, а на самом деле они унизили сами себя. Если вы говорите, что невакцинированный не имеет права въезжать в страну, Джокович бы либо туда не прибыл, либо его вакцинировали бы», - приводит AP слова президента.

Также Вучич заявил, что «не может дождаться» возвращения Джоковича в Сербию, где ему всегда рады. Но Вучич не уточнил, говорил ли Джокович о планах первым делом направиться в Сербию после отъезда из Австралии.

5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, однако в аэропорту не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Основанием для этого было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала Пограничная служба Австралии. Его отправили в иммиграционный изолятор.

Спортсмен выиграл дело в суде против отмены визы в первый раз.

В минувшую среду Джокович признал факт наличия недостоверной информации в документах при въезде в Австралию. По его словам, ошибку при заполнении документов, касающихся недавних поездок Джоковича, допустил его агент. В частности, он оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации.

В пятницу, 14 января, министр Хоук повторно аннулировал визу спортсмена и заявил, что обосновал этот шаг заботой об общественном здравоохранении. «Правительство (премьер-министра Австралии - ИФ) Моррисона строго привержено защите границ Австралии, в частности и в отношении коронавируса», - отметил он.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.