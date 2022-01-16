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СНГ 16.01.2022 17:30

РФ стоит за атакой на сайты украинских органов власти - Минцифры Украины

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявляют, что доказательства указывают на то, что РФ стоит за кибератакой на сайты органов государственной власти 14 января.

«Госспецсвязи вместе с СБУ и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти. На сегодня можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве...», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье. «Последняя кибератака - одно из проявлений гибридной войны России против Украины, которая продолжается с 2014 года», - отмечается в нем.

«Ее цель - не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и взорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о «сливе» персональных данных украинцев», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что информационный ресурс «Дия» (портал госуслуг) не хранит персональные данные украинцев. «Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявления о возможности купить персональные данные являются аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года», - отмечается в сообщении.

«Поле боя за безопасность и само существование нашего государства лежит в нескольких плоскостях - военной, дипломатической, исторической, а теперь еще и цифровой. Поэтому украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника», - резюмировали в Минцифры.

Как сообщалось, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт «Дия».

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследуют инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

В СБУ заявили, что расследуют причастность спецслужб РФ к кибератаке: «Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ». Все детали происшествия документируются в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ.

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Тэги: УКРАИНА, МИНЦИФРЫ, КИБЕРАТАКА, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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