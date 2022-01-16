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Регион 16.01.2022 17:45

Шторм мешает судну под флагом РФ покинуть акваторию гавани Батуми - Минэкономики Грузии

Грузовое судно под российским флагом, вошедшее 7 января в грузинские территориальные воды, не может покинуть акваторию гавани Батуми из-за шторма, сообщает в воскресенье Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.

Согласно сообщению, судно-нефтерудовоз SGV-Flot (IMO 8033089) под флагом РФ встало на якорную стоянку в акватории батумской гавани 7 января 2022 года. На борту - 13 членов экипажа. 14 января от службы по надзору и государственного контроля батумской гавани судно получило предупреждение об ожидающемся резком изменении погоды. Из-за сильного шторма (шторм составлял 6 баллов, скорость ветра 12-18 метров в секунду) оно потеряло возможность маневрирования, и волны стали приближать его к берегу.

Несмотря на это, экипаж своими силами сумел приостановить ход к берегу, добавили в ведомстве.

По информации Агентства морского транспорта, в настоящее время удалось развернуть судно в сторону моря и встать на якорь вблизи поселка Махинждаури.

Идет судно с грузом или порожнее, в сообщении не уточняется.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, СУДНО, ШТОРМ


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