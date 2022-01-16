Страны Ближнего Востока не нуждаются во внешней силе для ведения региональной политики - глава МИД Китая

Странам Ближнего Востока не нужно внешнее вмешательство для решения региональных проблем, заявил глава МИД КНР Ван И после серии переговоров с главами МИД Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Бахрейна, Турции и Ирана.

«В заявлении министерства иностранных дел в субботу Ван И сказал, что международному сообществу следует помогать, а не вмешиваться в дела Ближнего Востока», - сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

«Усилия Китая по поддержанию стабильности и продвижению мира в регионе не должны и не будут останавливаться», - отметил министр, уточнив, что странам региона не следует копировать какие-либо внешние модели государственного управления.

По данным SCMP, в ходе встреч речь также шла об ускорении переговоров по заключению соглашения о свободной торговле, о COVID-19 и о переходе к более экологичной экономике в рамках борьбы с глобальными изменениями климата.

В минувшую пятницу Ван И также говорил, что Китай пытается способствовать переговорам между Ираном и государствами Персидского залива, а Саудовская Аравия и Иран - «оба друга Китая» - выражали желание улучшать отношения. Также министр предлагал создать многосторонний механизм диалога в Персидском заливе для сокращения риска конфликтов и выстраивания доверия, а первым делом - для работы над такими важнейшими вопросами как война в Йемене. Затем речь могла бы идти об учреждении механизма коллективной безопасности в регионе, отметил тогда Ван И.

Кроме того, министр сказал, что усилия США по демократизации Ближнего Востока были лишь попытками добиться стратегических интересов военными методами, что вылилось в серьезный урон региональной безопасности и благосостоянию.

SCMP отмечает, что на фоне смещения фокуса внимания США на Индо-Тихоокеанский регион Китай действует более активно на Ближнем Востоке, который интересует Пекин для обеспечения импорта энергоносителей и продвижения инициативы «Один пояс, один путь». На данный момент Китай стал главным торговым партнером и покупателем энергоносителей у стран региона.