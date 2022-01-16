Пожарные ликвидировали горение цистерны с бензином в Новосибирске - МЧС РФ

Пожарные ликвидировали открытое горение цистерны с бензином в Октябрьском районе Новосибирска, в настоящее время специалисты продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области.

«Прибывшая химико-радиометрическая лаборатория проводит замеры - превышений предельно допустимых концентраций в воздухе не выявлено. В результате пожара поврежден легковой автомобиль, находившийся рядом с пламенем, и обшивка из пластикового сайдинга у близлежайшего частного дома. Пожарным удалось отстоять от распространения огня соседние здания. Пострадавших нет», - говорится в сообщении МЧС.

По уточненной информации, площадь пожара составила 100 кв. метров, в тушении были задействованы 50 человек и 14 единиц техники.

По факту возгорания цистерны с бензином в Октябрьском районе Новосибирска организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В 16:49 (по местному времени) на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе Новосибирска. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну, которая была полностью в огне. Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания.

Также обстановку осложнял розлив бензина из поврежденной емкости. Спустя 38 минут было объявлено о локализации огня.