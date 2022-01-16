В ходе массовых беспорядков в Алматы похищено более 1,3 тыс. единиц оружия - полиция

В Алматы во время массовых беспорядков в начале января было похищено более 1,3 тыс. единиц оружия, сообщил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

«Одновременно в разных районах города многочисленные группы боевиков обстреливали наряды полиции и приступили к разграблению города. Другие группы террористов почти одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами», - сказал Таймерденов на брифинге в воскресенье.

«На сегодняшний день было похищено 1347 единиц оружия, в том числе 501 нарезное, 807 - гладкоствольное, 39 - газово-травматическое оружие», - проинформировал он.

По его информации, на сегодняшний день «в ходе спецоперации изъято 127 единиц оружия, 2800 патронов разного калибра и других боеприпасов, большое количество похищенного во время мародерства имущества».

Таймерденов также сообщил, что участники беспорядков в Алматы не бросали убитых, из моргов похищали тела своих сообщников.

«Они (участники беспорядков - ИФ-К) не оставляли убитых, раненых забирали с собой. В эти дни было зафиксировано семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших было похищено», - сказал высокопоставленный полицейский.