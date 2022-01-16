Порошенко перед своим возвращением на родину призвал демократические силы Украины к единению

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии «Европейская солидарность»Петр Порошенко призвал все демократические силы страны к единству для обороны суверенитета и демократии в стране и подтвердил, что возвращается в Украину в понедельник.

«Нам нужно единство всего мира перед лицом этой попытки вернуть Украину во времена Януковича, вернуть Украину в состояние Малороссии. Мы должны остановить, очень решительно остановить эти попытки, давая ответ на такие попытки реализовать такой сценарий», - заявил Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве.

«Как это можно сделать? Только единством, единством в самой стране, единством демократической оппозиции. И это одна из главных причин того, чтобы я вернулся в Украину. Уже несколько часов остается до моего возвращения. И мы призываем к единству все демократические силы в обороне украинского суверенитета, территориальной целостности, демократии. Я очень оптимистичен относительно такой возможности - союза, единства ответственных демократических сил», - подчеркнул экс-президент.

Он сообщил, что получал за последние 3 недели много писем поддержки политиков, активистов, волонтеров, народных депутатов, журналистов, в том числе «из неожиданных источников». «Я должен быть в Украине, на родине, среди миллионов людей, которые меня поддерживают. Мы должны укреплять наше единство, объединять нацию, сделать все, чтобы усилить способность Украины выстоять и противодействовать путинскому сценарию... Мое возвращение даст еще один повод объявить внеочередное заседание парламента, посвященное этим угрозам», - сказал политик.

Лидер «Европейской солидарности» добавил, что едет в Украину «ради единства, ради помощи стране, чтобы мы могли стать в обороне Украины и привлечь международное внимание». «Я также еду, как депутат украинского парламента - я не могу пропустить заседаний... и прогулять сессию Верховной Рады», - сказал Порошенко.

Между тем Печерский районный суд Киева назначил на 17 января судебное заседание по уголовному производству по преступной схеме поставки угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«17 января 2022 в 11 час. 00 мин. будет рассмотрено ходатайство об избрании в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича», - сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в минувшую пятницу.

На днях адвокаты Порошенко обратились в Печерский суд с требованием назначить судебное заседание о применении к их подзащитному меры пресечения на день его возвращения в Украину, 17 января. Адвокат Илья Новиков напомнил, что политик 17 января возвращается в Киев, прилетает в аэропорт «Жуляны» им. Сикорского и его собираются встречать «много людей».

20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое согласно государственным реестрам принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.