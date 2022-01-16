Порошенко перед своим возвращением на родину призвал демократические силы Украины к единению

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии «Европейская солидарность»Петр Порошенко призвал все демократические силы страны к единству для обороны суверенитета и демократии в стране и подтвердил, что возвращается в Украину в понедельник.
«Нам нужно единство всего мира перед лицом этой попытки вернуть Украину во времена Януковича, вернуть Украину в состояние Малороссии. Мы должны остановить, очень решительно остановить эти попытки, давая ответ на такие попытки реализовать такой сценарий», - заявил Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве.
«Как это можно сделать? Только единством, единством в самой стране, единством демократической оппозиции. И это одна из главных причин того, чтобы я вернулся в Украину. Уже несколько часов остается до моего возвращения. И мы призываем к единству все демократические силы в обороне украинского суверенитета, территориальной целостности, демократии. Я очень оптимистичен относительно такой возможности - союза, единства ответственных демократических сил», - подчеркнул экс-президент.
Он сообщил, что получал за последние 3 недели много писем поддержки политиков, активистов, волонтеров, народных депутатов, журналистов, в том числе «из неожиданных источников». «Я должен быть в Украине, на родине, среди миллионов людей, которые меня поддерживают. Мы должны укреплять наше единство, объединять нацию, сделать все, чтобы усилить способность Украины выстоять и противодействовать путинскому сценарию... Мое возвращение даст еще один повод объявить внеочередное заседание парламента, посвященное этим угрозам», - сказал политик.
Лидер «Европейской солидарности» добавил, что едет в Украину «ради единства, ради помощи стране, чтобы мы могли стать в обороне Украины и привлечь международное внимание». «Я также еду, как депутат украинского парламента - я не могу пропустить заседаний... и прогулять сессию Верховной Рады», - сказал Порошенко.
Между тем Печерский районный суд Киева назначил на 17 января судебное заседание по уголовному производству по преступной схеме поставки угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
«17 января 2022 в 11 час. 00 мин. будет рассмотрено ходатайство об избрании в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича», - сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в минувшую пятницу.
На днях адвокаты Порошенко обратились в Печерский суд с требованием назначить судебное заседание о применении к их подзащитному меры пресечения на день его возвращения в Украину, 17 января. Адвокат Илья Новиков напомнил, что политик 17 января возвращается в Киев, прилетает в аэропорт «Жуляны» им. Сикорского и его собираются встречать «много людей».
20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое согласно государственным реестрам принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.
МИД Азербайджана считает опасной провокационную пропаганду Армении
Баку приветствует нормализацию отношений между Турцией и Арменией - МИД Азербайджана
Президент Азербайджана принял исполнительного директора Американского еврейского комитета
Талибы и Туркменистан договорились о возобновлении работ по газопроводу ТАПИ в марте
Новак: РФ может увеличить поставки газа в Европу, но нужны четкие сигналы от потребителей, инвестцикл - длительный
Джокович покинул Австралию, вылетел в Дубай - СМИ
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
По программе COVAX в бедные страны поступил 1 млрд доз вакцин от COVID-19 - ВОЗ
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджанских журналистов наградили в Русском доме в Баку
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров