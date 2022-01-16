В Петербурге более 3 млн человек привиты первым компонентом вакцины от COVID-19

Петербург прошел трехмиллионную отметку по вакцинации от коронавируса, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации губернатора.
«На вечер субботы 15 января общее количество привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной Спутник Лайт составило 3 миллиона 1 тысяча 45 человек», - говорится в сообщении.
В городской администрации уточнили, что «Спутником Лайт» за счет госбюджета привиты 645 тыс. 263 человека. Помимо этого, 194 тыс. 918 человек прошли ревакцинацию.
Губернатор Александр Беглов отметил, что в связи с ростом заболеваемости, глобальным распространением штамма «омикрон», необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации. В городе для этого созданы все условия. Работают 190 пунктов на базе медицинских организаций, а также 57 мобильных пунктов. Губернатор также подчеркнул, что необходимо соблюдать все введенные меры безопасности, применять средства индивидуальной защиты.
С начала прививочной кампании в Петербург поступило 4 млн 44 тыс. комплектов вакцин, включая «Спутник Лайт». Неизрасходованный запас на сегодняшний день составляет 842 тыс. комплектов, сообщили в городской администрации.
По данным на воскресенье из эпидемиологической справки, которую ежедневно распространяет пресс-служба администрации губернатора, полный цикл вакцинации прошли 2 млн 800 тыс. 623 человека, что составляет 52% от всего населения Петербурга.
По нормативу министерства здравоохранения РФ, в Петербурге необходимо привить от коронавируса 3,5 млн человек, что составляет 65% от всего населения города.
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