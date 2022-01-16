Китай будет уважать Афганистан, вмешиваться в его внутренние дела не станет - посол КНР в Кабуле

Китай не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана, заявил посол КНР в Кабуле Ван Юй по итогам его встречи с и.о. министра внутренних дел движения "Талибан"Сираджуддином Хаккани.
«Китай не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана, будет уважать Афганистан, придерживающийся собственной системы, основанной на национальных условиях, культуре, религии и традициях», - написал посол в твиттере вечером в воскресенье.
По его словам, «подчеркнутая гуманность, демократия и права не должны быть политизированы и использоваться в качестве инструментов для оказания давления на других».
«Подтверждено, что Китай продолжает оказывать помощь (Афганистану), углублять взаимовыгодное сотрудничество в области экономики и торговли, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, энергетики, транспорта и средств к существованию. Мир и стабильность приносят пользу региону и миру», - отметил китайский дипломат.
Ван Юй также сообщил, что Китай при сотрудничестве с Департаментом по делам беженцев восточной провинции Нангархар предоставил помощь 350 нуждающимся афганским семьям.
Между тем, в пресс-центре МВД талибов заявили, что встреча и.о. министра внутренних дел движения Сираджуддина Хаккани и посла КНР в Кабуле Ван Юй состоялась накануне.
Согласно сообщению, китайский посол на встрече призвал талибов не позволить террористам угрожать другим странам с территории Афганистана.
«Подчеркивая необходимость поддерживания дружественных отношений с Афганистаном, г-н Ван Юй призвал Исламский Эмират обеспечить, чтобы афганская земля не использовалась против кого бы то ни было», - сообщает пресс-центр МВД талибов.
«Посол Ван Юй раскритиковал Соединенные Штаты за стремление отомстить афганцам экономическими санкциями за их поражение и сказал, что США используют темы «инклюзивного правительства, права человека, прав женщин и свободу выражения мнений в качестве предлогов против Афганистана». Но Китай хочет работать с афганцами, чтобы помочь им встать на ноги», - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-центре также отметили, что министр внутренних дел приветствовал посла, поблагодарил Китай за его гуманитарную помощь и призвал продолжать оказывать помощь афганскому народу в этой сложной ситуации.
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