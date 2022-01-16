США вступили в новую «холодную войну» с Россией - конгрессмен

США и РФ вновь оказались в состоянии «холодной войны», заявил в воскресенье телеканалу CNN главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

«Я так думаю. Я так думаю, потому что, как я полагаю, президент РФ Владимир Путин вновь почувствовал здесь запах слабости», - сказал конгрессмен в ответ на вопрос, считает ли он, что началась новая «холодная война».

Согласно его утверждениям, если руководство РФ и начнет вторжение в Украину, сейчас для этого «настало время». При этом, по мнению Маккола, российское руководство уже какое-то время «хочет восстановить славу былой советской империи», а теперь «Украина является житницей России».

Конгрессмен также заявил о недостаточных усилиях Вашингтона в связи со складывающейся ситуацией.

«Я не вижу значительного сдерживания (России - ИФ). Я вижу какую-то жесткую риторику, но не много действий... Вы должны выложить на стол вещи вроде санкций, вам надо говорить о продаже еще вооружений, продаже вооружений Украине», - добавил Маккол.

В минувшую пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская разведка обладает информацией о том, что российская сторона якобы готовит провокации против Украины, чтобы создать повод для полномасштабного военного вторжения.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, выступая на брифинге, также высказался в этом ключе.