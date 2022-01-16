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Дальнее зарубежье 16.01.2022 20:50

Блинкен заявил главе МИД Франции о решимости США реагировать на любое возможное вторжение России в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом готовность Вашингтона отреагировать на предполагаемое «вторжение России в Украину».

«Госсекретарь Блинкен подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии и обсудил решимость США быстро и твердо реагировать на любое дальнейшее вторжение России в Украину», - сообщил в воскресенье представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил, что Блинкен и Ле Дриан говорили о неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, состоявшейся во французском Бресте 13-14 января в рамках председательства Франции в Совете ЕС.

Стороны также обсудили «усилия по продвижению демократического процесса в Ливии».

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Тэги: США, ГОСДЕП, ФРАНЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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