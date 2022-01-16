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СНГ 16.01.2022 21:15

Требования США вывезти «Искандеры» из Калининграда неприемлемы: это территория России - Песков

Звучащие в США требования о вывозе ракет «Искандер» из района Калининграда неприемлемы, потому что это - российская территория, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

«Россия никогда не будет обсуждать с кем-то отвод ракет из Калининграда, потому что это - российская территория», - сказал он, отвечая на просьбу оценить, как Россия отреагировала бы на такую просьбу в рамках новых договорённостей о безопасности в Европе.

«При всем уважении, мы никогда не будем принимать требования сделать те или иные вещи, если речь идёт о нашей собственной территории», - добавил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, РАКЕТЫ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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