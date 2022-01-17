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Дальнее зарубежье 17.01.2022 14:25

Эстония готова разместить до 5 тысяч солдат сил быстрого реагирования НАТО

В Эстонии все готово для размещения до 5 тысяч солдат сил быстрого реагирования, сообщил канцлер министерства обороны Кусти Сальм (Kusti Salm).

"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек", - рассказал он в понедельник порталу телерадиовещания ERR.

"В Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям", - сказал Сальм.

По его словам, без крыши над головой никто не останется: Если мест не хватит в казармах, людей можно разместить в специальных контейнерах и палатках. Если союзникам придется задержаться в Эстонии, то будут построены и казармы".

Он напомнил, что решение направить на постоянной основе в Эстонию боевую группу НАТО численностью в 1 200 человек было принято на саммите альянса в Варшаве в июне 2016 года, а в апреле 2017 года союзники уже прибыли в Эстонию.

"За это время нам удалось создать инфраструктуру. Быстрое и выдающееся историческое достижение. Я ни секунды не сомневаюсь, что мы сможем повторить это, если в ближайшее время возникнет такая необходимость", - заверил канцлер министерства обороны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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