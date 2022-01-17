Первый комплект С-400 развернут в Индии в апреле, остальные четыре - до 2023 года

Первый полковой комплект ЗРК С-400 "Триумф" в Индии будет введен в эксплуатацию в апреле, а остальные четыре - до 2023 года, сообщает газета Hindustan Times.
"Индия начала работу по развертыванию передовой системы противоракетной обороны С-400 "Триумф", первый комплект будет введен в эксплуатацию в апреле", - сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.
Газета отмечает, что, "как ожидается, все пять полковых комплекта С-400 будут функционировать к 2023 году". Газета пишет, что их планируется использовать для защиты на случай атаки со стороны Китая.
Газета утверждает, что Индия уже получает компоненты первых двух полковых комплектов. Их сборку проводят индийские специалисты, прошедшие подготовку в России.
Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд, Индия получит пять полковых комплектов С-400 до конца 2024 года.
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