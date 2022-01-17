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Регион 17.01.2022 15:20

В Грузии бастуют социальные агенты, требуя от Минздрава повышения зарплаты вдвое

Около 400 социальных агентов провели в понедельник акцию у здания министерства здравоохранения и социальной защиты в Тбилиси под требованием повышения зарплаты.

По утверждению участников акции, их ежемесячная зарплата составляет всего 200 лари ($65), что ниже прожиточного уровня в стране.

"Мы требуем повышения зарплаты вдвое, в противном случае забастовка продолжится", - заявил журналистам один из участников акции.

В Минздраве работают несколько тысяч социальных агентов, в обязанности которых входит учет социально необеспеченных граждан в Грузии. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на одном из недавних заседаний правительства, что в Грузии около миллиона социально незащищенных лиц, которым государство оказывает ежемесячную финансовую помощь в размере около 70 лари ($23).

Минздрав Грузии накануне распространил заявление, в котором выразил готовность с февраля повысить на 60% зарплату социальным агентам, однако это предложение пока остается для них неприемлемым.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СОЦАГЕНТЫ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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