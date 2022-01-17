Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник призвал страны мира воздержаться от конфронтации, чтобы избежать опасных масштабных последствий.

"История снова и снова доказывала, что конфронтация не решает проблемы, она приводит к катастрофическим последствиям", - заявил Си Цзиньпин в своем обращении на проходящем в удаленном режиме Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Он отметил, что протекционизм и односторонний подход к решению проблем в мире не способны защитить ни одну страну.

Председатель КНР также призвал "отказаться от менталитета холодной войны и стремиться к мирному сосуществованию".